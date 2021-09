La Champions è alle porte, con la seconda giornata che vedrà l'Inter impegnata martedì sul campo dello Shakhtar e l'Atalanta mercoledì contro lo Young Boys. Prima, però, le squadre di Inzaghi e Gasperini si affronteranno a San Siro per la sesta di campionato in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

Inter, Correa tenta il recupero

La coppia formata da Dzeko e Lautaro si candida per partire dal 1', anche se Correa, dopo il problema accusato contro il Bologna, cercherà di recuperare fino all'ultimo per garantire una soluzione in più a Inzaghi almeno dalla panchina. I tre dietro sono intoccabili, sulle fasce dovrebbero essere confermati Darmian e Perisic, in vantaggio su Dimarco a sinistra. Ancora indisponibili Sensi e Vidal, confermata la mediana che ha giocato contro la Fiorentina.



INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi