Allegri verso una rivoluzione per il suo undici di partenza contro la Samp: sono sei i cambi previsti, a partire dal portiere Perin. In attacco ci sarà la coppia Dybala-Morata, a centrocampo tornano Locatelli e Bernardeschi. Nella Samp solo due cambi in vista rispetto al Napoli. Calcio d'inizio alle 12:30, la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

All'Allianz Stadium si apre la domenica di Serie A . La Juventus ospita la Sampdoria nel 'lunch match': Allegri cercherà di ottenere il primo successo interno del campionato, mentre la Sampdoria cercherà il colpaccio per dimenticare il pesante stop interno contro il Napoli. La partita inizierà alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Juventus: Allegri cambia anche il portiere. Perin verso il debutto

Max Allegri ha bisogno di economizzare le forze fisiche e mentali dei propri giocatori, e soprattutto far sentire tutti coinvolti: queste le ragioni principali che stanno spingendo l'allenatore toscano ad andare verso qualche cambio di formazione in vista della partita contro la Sampdoria. A partire dalla porta, dove Perin partirà dal 1'. Tornano anche Cuadrado, Alex Sandro, Locatelli, Bernardeschi e Morata che dovrebbe far coppia con Dybala (il cui è agente, Jorge Antun, in queste ore è a lavoro con i dirigenti bianconeri per trattare del rinnovo).

Juventus (4-4-2) probabile formazione: Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. All.: Massimiliano Allegri.