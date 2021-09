3/7 ©Ansa

RUSLAN MALINOVSKYI: voto 7,5



Calcia fortissimo come nessuno in serie A. E le sue conclusioni contro l’Inter portano a due gol (il suo, più quello di Toloi, in tap in), e a un palo che non si sa come sia rimasto in piedi. Ma stavolta, alla potenza, Ruslan aggiunge tecnica ed estetica: il suo personale timbro, rigorosamente da fermo, è una bastonata d’esterno in diagonale che dipinge un arco prima di infilarsi nell’angolo. ARTIFICIERE