Rese note le designazioni per la 7^ giornata di Serie A. Affidato a Paolo Valeri il derby di Torino tra i granata e la Juventus. Di Bello per la sfida tra Atalanta e Milan, Sozza scelto per Fiorentina-Napoli. Pairetto dirigerà Sassuolo-Inter

È Paolo Valeri l'arbitro designato per dirigere Torino-Juventus, il derby della Mole in programma sabato 2 ottobre alle 18. Per un altro dei big match della 7^ giornata di Serie A, il posticipo domenicale al Gewiss tra Atalanta e Milan, è stato scelto Di Bello, mentre la gara tra la Fiorentina e il Napoli capolista a è stata affidata a Sozza. Pairetto sarà il fischietto di Sassuolo-Inter, in programma sabato 2 ottobre alle 20:45 (diretta su Sky Sport). Di seguito tutte le designazioni.