Cagliari-Venezia, le probabili formazioni

La prima partita della settima giornata di Serie A si gioca a Cagliari: la squadra di Mazzarri attende il Venezia di Paolo Zanetti. Keita e Henry verso una maglia da titolare. Fischio d'inizio alle 20:45: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Sport 4K TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

La settima giornata di Serie A prende il via da Cagliari, dove la squadra allenata da Walter Mazzarri ospita nell'anticipo del venerdì sera il Venezia. Il Cagliari arriva alla sfida dopo due ko di fila per 2-0 contro Empoli e Napoli, mentre la squadra allenata da Paolo Zanetti nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Torino, interrompendo la striscia negativa nata con le sconfitte contro Spezia e Milan. Due i punti dei padroni di casa, penultimi dopo sei turni, quattro quelli degli ospiti, che sono un gradino più su in classifica alla pari dello Spezia. Le due squadre tornano ad affrontarsi a 21 anni dall'ultima volta. Fischio d'inizio all’Unipol Domus di Cagliari venerdì 1 ottobre alle 20:45. Il primo anticipo del fine settimana di Serie A sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite)

Cagliari, torna Keita in attacco leggi anche Serie A, il calendario del prossimo turno In questi giorni l'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha provato molto spesso il 3-5-2. Rispetto alla formazione scesa in campo domenica scorsa a Napoli, si prospetta il ritorno in attacco di Keita accanto a Joao Pedro. In difesa è ballottaggio Caceres/Walukiewicz accanto a Godin e Carboni. A centrocampo Nandez e Lykogiannis sono favoriti in fascia, con Deiola accanto a Marin e Strootman. Out Ceppitelli, Dalbert, Ceter e Rog. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz/Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Strootman, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri