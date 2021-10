"Una squadra ha quel che si merita e noi al momento abbiamo quello che ci meritiamo. Forse nelle prestazioni siamo stati migliori che nei risultati, ma se continueremo così sono convinto che si compenserà tutto. In un campionato emergono i valori reali, adesso è presto per guardare la classifica". Parla così l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi alla vigilia della sfida contro l’Inter di sabato sera, gara valida per la settima giornata di Serie A che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). "La volontà fa la differenza non solo nel calcio ma nella vita, non si ottiene qualcosa se non la si vuole e con la Salernitana abbiamo ottenuto la vittoria perché l'abbiamo voluta", ha proseguito l’allenatore del Sassuolo. Che ha poi analizzato così il match che attende la sua squadra: "Mi aspetto una gara difficile, sappiamo chi abbiamo davanti e dobbiamo sperare che loro possano sbagliare qualcosa. Domani non dipenderà solo da noi perché avremo di fronte una squadra forte, la più forte sulla carta perché viene dalla vittoria del campionato, un gruppo in fiducia. Domani non prendere gol sarà quasi impossibile, lavoriamo per rendere possibile quel quasi".