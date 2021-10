In 200 a sostenere la squadra di Juric alla vigilia del derby contro la Juventus, in calendario sabato alle 18 allo stadio Grande Olimpico: di fronte ci saranno due formazioni a pari punti in classifica

Cori, bandiere e striscioni per spronare la squadra in vista del derby della Mole . Così i tifosi del Torino hanno fatto sentire il loro calore a Sanabria e compagni. In circa 200 si sono radunati nel pomeriggio di venerdì all'esterno dello stadio Grande Olimpico , dove la squadra allenata da Ivan Juric ha effettuato la rifinitura alla vigilia della partita di sabato 2 ottobre alle 18 contro la Juventus , valida per la settima giornata della Serie A 2021/22.

Curva Maratona esaurita per il derby

Gli ultras granata si sono radunati poco dopo le 18, cantando per via Filadelfia, chiusa al traffico dalle forze dell'ordine. Una dimostrazione pacifica di affetto a meno di 24 ore dal fischio d'inizio del derby, che vedrà di fronte due squadre alla pari in classifica: sia il Torino che la Juventus hanno infatti 8 punti dopo 6 giornate, frutto in entrambi i casi di due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Dopo circa un'ora dall'arrivo dei tifosi granata, la squadra si è affacciata sul viale per salutarli a distanza e ricevere i loro applausi. Sabato pomeriggio, intanto, la curva Maratona sarà esaurita nei posti a disposizione.