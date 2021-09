Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare commenta le polemiche della Roma per la direzione arbitrale nel derby: "Non mi piace quello che ha detto Mourinho, si deve imparare a perdere. Non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma". Tiago Pinto: "La Roma ne è uscita danneggiata e lo abbiamo sottolineato ma non vogliamo fare la guerra con nessuno"

Igli Tare torna sulle polemiche arbitrali successive al derby di Roma, vinto dalla Lazio domenica scorsa per 3-2. "Non mi piace quello che Mourinho ha detto nel post partita - le parole del direttore sportivo biancoceleste ai microfoni di Sky Sport - si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi contro lo Zorya. Credo sia sufficiente analizzare la partita episodio per episodio per vedere che non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma" sottolinea Tare. Che torna invece sulla lettura della moviola su sponda Lazio: "L'espulsione di Leiva non c'era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al Var”.