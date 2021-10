La giornata di Serie A si chiude a Bergamo con la sfida tra Atalanta e Milan: Gasperini deve fare a meno dell'infortunato Gosens, per Pioli invece ancora out Ibra, nel giorno del suo completanno. Calcio d'inizio alle 20.45

Ultima partita di campionato prima della sosta per le nazionali. E che sfida. Il Milan ha ottenuto 16 punti finora, con una vittoria i rossoneri eguaglierebbero la loro miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 nel 2003/04. Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità (il 50% in questo parziale).