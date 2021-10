Roma-Empoli, c'è Darboe dal 1'. Le probabili

Trasferta complicata per un Empoli in salute, che vanta 9 punti dopo 6 giornate di campionato. Andreazzoli torna all'Olimpico, dove nello staff tecnico giallorosso rese famoso "l'aurelio" di Rodrigo Taddei. Ma Mourinho non vorrà fare sconti. La Roma ha vinto le ultime cinque gare casalinghe di Serie A e non arriva a sei successi interni di fila in campionato da febbraio 2017, con Luciano Spalletti in panchina (15 in quel caso). Qualora non dovesse perdere, Josè Mourinho stabilirebbe la nuova striscia record di partite casalinghe consecutive (42) per un allenatore nell’era dei tre punti a vittoria senza mai registrare una sconfitta in Serie A; per adesso è al pari di Massimiliano Allegri (striscia del 2017) a quota 41 gare interne nel campionato italiano (32 successi e 9 pareggi).