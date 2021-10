Donadoni: "Tonali sta dimostrando la sua forza"

Una vittoria frutto di carattere e qualità. Il successo conquistato dal Milan in casa dell'Atalanta è maturato grazie a questi due fattori secondo l'ex rossonero Roberto Donadoni: "Il Milan, a Bergamo, ha dimostrato carattere e qualità - spiega a Radio anch'io sport - L'Atalanta è una squadra collaudata che mette in primo piano la fisicità, ma i rossoneri non sono stati da meno. Questo è un aspetto importante. Vincere una partita così non era affatto semplice". Un match dove si è messo in luce ancora una volta Sandro Tonali, autore di uno dei tre gol e protagonista in queste prime partite di campionato. Per lui Donadoni ha speso parole d'elogio: "Mi sta piacendo molto, come del resto mi piaceva molto nella passata stagione - ammette - desso sta dimostrando dal punto di vista fisico e atletico tutta la propria forza. Rispetto alla passata stagione appare trasformato, ha preso consapevolezza della categoria ed è diventato un valore aggiunto".