Terminata la settima giornata di Serie A, arrivano le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che in vista dei prossimi due turni di campionato ha fermato due giocatori. Sono infatti due le giornate di squalifica, più ammonizione, inflitte al difensore della Lazio Francesco Acerbi, espulso contro il Bologna per "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per aver, al 31' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultati e offensivi". Acerbi salterà le gare contro l'Inter all'Olimpico e contro il Verona in trasferta. Due turni di stop, e ammenda di 5mila euro, per Simone Bastoni dello Spezia, anche lui espulso "per avere, al 36' del secondo tempo, con pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con una gomitata". Il calciatore dello Spezia non prenderà dunque parte alle sfide contro Salernitana e Sampdoria.