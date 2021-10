Le fatiche delle ultime settimane si fanno sentire per Lautaro Martinez. Come scrivono in Sudamerica, l'attaccante dell'Inter, attualmente impegnato con l'Argentina, è alle prese con un problema muscolare, probabilmente un affaticamento, dovuto all'accumulo di partite disputate. Sette match in venti giorni con i nerazzurri per l'attaccante argentino che ora dovrà gestire questo sovraccarico e di conseguenza potrebbe essere costretto a saltare la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Paraguay.