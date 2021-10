Il club giallorosso ha annunciato il via alla campagna abbonamenti per la stagione in corso: a partire da lunedì 11 ottobre, i tifosi potranno decidere se rinnovare l'abbonamento interrotto più di un anno e mezzo fa causa Covid oppure sottoscriverne uno nuovo. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità negli stadi italiani

Il mondo del calcio sta lentamente ritornando alla normalità, con la capienza massima negli stadi che è stata aumentata negli ultimi giorni al 75% e che presto potrebbe arrivare a quel 100% tanto atteso dai tifosi di tutta Italia. Un ulteriore gesto verso una ritrovata normalità lo ha compiuto la Roma, che prima in tutta la Serie A ha riaperto la campagna abbonamenti per la stagione in corso. "Per innamorarsi ancora", questo lo slogan con il quale il club giallorosso ha annunciato il via a partire da lunedì 11 ottobre della vendita dei tagliandi per 15 partite di Serie A più le due rimanenti della fase a gironi della Conference League. La vendita degli abbonamenti sarà suddivista tra coloro che vorranno rinnovare il proprio abbonamento (interrotto circa un anno e 8 mesi fa) e coloro che, invece, decideranno di sottoscriverne uno nuovo.