Nicolò Zaniolo corre veloce verso la sfida dello Stadium contro la Juventus in programma domenica sera, subito dopo la sosta. Il talento della Roma, infatti, quest’oggi si è allenato regolarmente in gruppo confermando di aver smaltito il problema fisico – fastidio di poco conto, come emerso fin da subito – che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Nazionale di Roberto Mancini, che lo aveva convocato per sostituire l’infortunato Pessina. Zaniolo dunque sarà titolare contro la Juventus, un’arma in più per Mourinho che punterà forte su di lui per cercare di avere la meglio sui bianconeri.