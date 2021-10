Serie A, 8^ giornata: presentazione e statistiche

Spezia-Salernitana, sabato 16 ottobre, ore 15:00

Prima assoluta in Serie A tra Spezia e Salernitana, che non si sono mai affrontate nel massimo campionato italiano. Le due formazioni, invece, si sono incrociate 18 volte in serie B, con lo score che è di poco a favore dei bianconeri: 9 vittorie a 7 per i liguri, con 2 pareggi a completare i precedenti. Entrambe le squadre sono ferme a quattro punti in classifica e dalla stagione 2006/07 in poi solo quattro delle 15 squadre che avevano conquistato esattamente quattro punti dopo sette gare stagionali di Serie A sono retrocesse al termine del campionato.

Lazio-Inter, sabato 16 ottobre, ore 18:00

Sarà la 157^ volta che Lazio e Inter si affronteranno, la 79^ in casa dei biancocelesti. I padroni di casa sono chiamati a invertire un trend che dalla stagione 2016/17 li vede sotto negli scontri diretti: infatti nelle ultime 10 partite di Serie A il club di Lotito ha vinto solamente 2 gare e contro nessun'altra squadra i biancocelesti hanno ottenuto meno successi nello stesso periodo. Per quanto riguarda l'Inter, invece, qualora dovesse riuscire a segnare, sarebbe il 250° gol realizzato contro la Lazio in Serie A: i biancocelesti hanno incassato più reti solamente contro la Juventus nel massimo campionato (275). Ovviamente sarà anche la partita di Simone Inzaghi, che nell'era dei 3 punti a vittoria è l'allenatore ad avere più panchine con il club capitolino ed è secondo solo a Eriksson per media punti conquistati (1.82 contro 1.9).

Milan-Verona, sabato 16 ottobre, ore 20:45

Periodo favorevole per il Milan, che non perde una gara in campionato con il Verona dalla stagione 2016/17. I rossoneri sono rimasti imbattuti nei cinque successivi scontri diretti, nei quali ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Tudor sarà chiamata a sfatare un tabù: in 29 partite casalinghe in campionato contro il Verona, il Milan non ha mai perso conquistando 16 vittorie e 13 pareggi. I gialloblù con il cambio di allenatore hanno ottenuto due vittorie e due pareggi e la media attuale di due punti a partita è la migliore per un tecnico gialloblù nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A. Curioso anche il dato sui gol da lontano: finora nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area rispetto al Verona (tre), mentre il Milan non ne ha ancora subito uno.

Cagliari-Sampdoria, domenica 17 ottobre, ore 12:30

Inizio di stagione in salita per il Cagliari, che nelle prime 7 giornate non ha conquistato nessuna vittoria: l'ultima volta in cui i rossoblù non hanno vinto nessuna delle prime 8 partite di Serie A risale alla stagione 2006/07, quando riuscirono comunque a ottenere la salvezza. Contro la Sampdoria, però, i sardi hanno uno score positivo dal momento che non perdono in casa contro i blucerchiati dal novembre 2007: da allora hanno ottenuto sei vittorie e cinque pareggi in 11 partite. La partita molto probabilmente non si deciderà negli ultimi minuti di gioco dal momento che il Cagliari è l'unica squadra del campionato a non aver realizzato nemmeno una rete negli ultimi 15 minuti di gioco, mentre nessuna ha subito meno gol della Sampdoria negli ultimi 30 minuti di partita (uno). Match importante anche per Quagliarella, che con un gol supererebbe Boniperti guadagnando il 13° posto in solitaria nella classifica marcatori all-time nel massimo campionato italiano.

Empoli-Atalanta, domenica 17 settembre, ore 15:00

L'ultimo incontro in Serie A tra Empoli e Atalanta, è stata la partita terminata 0-0 con il numero più alto di tiri tentati dalla stagione 2004/05: 50 conclusioni totali, di cui 47 dei nerazzurri. Le due squadre hanno realizzato rispettivamente 9 e 10 gol in questo inizio di stagione, ma sono due delle cinque squadre a non aver ancora mai segnato di testa. La squadra di Gasperini, inoltre, non ha neanche subito reti con questo fondamentale, mentre gli azzurri solamente una. Duvan Zapata vuole tornare a segnare contro i toscani: il colombiano ha realizzato tre gol nelle prime tre sfide contro l’Empoli in Serie A, due in due gare con l’Udinese e una con il Napoli, ma è rimasto a secco nelle quattro partite più recenti.