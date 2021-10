Probabili formazioni di Lazio-Inter

Il primo big match dell'8^ giornata di A si gioca all'Olimpico: Simone Inzaghi torna a Roma per affrontare la sua ex squadra, a cui Sarri chiede riscatto dopo il brutto ko di Bologna. Acerbi squalificato per i padroni di casa, nerazzurri con il dubbio Lautaro: se Inzaghi deciderà di risparmiare l'argentino, spazio a Perisic

Lazio, Acerbi squalificato: gioca Patric

Per dimenticare il sonoro ko di Bologna Sarri chiede una reazione ai suoi uomini, non ai suoi calciatori. Nessun dubbio su Immobile, smaltito l'infortunio rimediato in Europa League che gli ha fatto saltare la Nazionale: sarà in campo dal 1'. In difesa invece qualche problema c'è perché manca il leader del reparto, Francesco Acerbi squalificato. Provato Patric sul centrosinistra con Luiz Felipe sul centrodestra. Ci sarebbe anche Radu ma finora non è stato impiegato da Sarri e di questo va tenuto conto. Ballottaggio tra Marusic e Lazzari a destra.

LAZIO (4-3-3) Probabile formazione: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri