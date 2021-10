Milan-Verona, le probabili formazioni

Rossoneri senza Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Pioli si affida a Tatarusanu e Ballo Touré, chance per Daniel Maldini dal 1'. Giroud e Calabria pienamente recuperati. Nel Verona Veloso insidia Bessa e Ilic per un posto a centrocampo. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Da non perdere l'anticipo del sabato, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Per una visione di impareggiabile qualità sintonizzatevi su Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Calcio d'inizio alle 20.45, telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani bordocampo Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.

Milan falcidiato da infortuni e assenze leggi anche Pioli: "Giroud e Calabria ok. Ibra? Decido domani" Maignan operato al polso, Theo Hernandez e Brahim Diaz positivi al Covid. Pioli deve fare i conti con tre indisponibilità dall'impatto considerevole, a cui va aggiunto il punto di domanda che aleggia attorno a Ibra. Lo svedese è sulla via del rientro ma non è ancora nella condizione di poter essere considerato un possibile titolare. Le buone notizie arrivano da Calabria e Giroud, che hanno recuperato dai rispettivi problemi e vanno verso l'impiego dal 1'. Il centravanti francese è stato provato come riferimento offensivo supportato dal trio Saelemaekers, Daniel Maldini e Rebic. In difesa, Romagnoli affiancherà Tomori e Ballo Touré sostituirà Theo. Tra i pali Tatarusanu. MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo Touré; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli