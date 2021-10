Accoglienza calorosa per Simone Inzaghi al suo ritorno all'Olimpico per la prima volta da ex. Nel pre partita, l'allenatore dell'Inter è stato salutato dalla Curva Nord della Lazio con tanti applausi e uno striscione: "22 anni con questi colori non si dimenticano: grazie Simone"

