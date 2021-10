Empoli-Atalanta, le probabili formazioni

Dubbio in attacco tra Pinamonti e Cutrone per Andreazzoli che ritrova Ismajli, assente negli ultimi due match. Dopo 50 giorni Muriel torna titolare, mentre in difesa c'è Toloi. Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta, calcio d'inizio ore 15.00 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Riscatto. È la parola d'ordine per l'Atalanta che, nella sfida del Castellani contro l'Empoli, vuole dimenticare la sconfitta per 3-2 contro il Milan rimediata prima della sosta. L'inizio di un mini tour de force per i nerazzurri di Gasperini, chiamati a disputare sette match in 20 giorni tra campionato e Champions League, lì dove ci sarà il doppio confronto con il Manchester United. Cerca punti importanti anche l'Empoli di Andreazzoli, autore di un ottimo inizio di stagione, che in casa ha vinto una sola partita, contro il Bologna.

La probabile formazione dell'Empoli leggi anche Serie A, 8^ giornata: presentazione e statistiche Andreazzoli prepara diversi cambi rispetto alla formazione che ha perso contro la Roma prima della pausa per le nazionali. In difesa torna Ismajli, assente negli ultimi due match per problemi fisici: giocherà al fianco Romagnoli, con Viti in panchina. Bandinelli verrà schierato nuovamente nel ruolo di mezzala, con Bajrami che riprenderà il posto dal 1' sulla trequarti. In attacco ballottaggio tra Cutrone e Pinamonti, con il primo favorito. EMPOLI (4-3-1-2) la probabile formazione: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Henderson, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Cutrone. All.: Andreazzoli