Lazio-Inter è stata una partita discussa, sia in campo che negli spogliatoi. L'episodio che ha suscitato l'ira dei nerazzurri è il secondo gol biancoceleste, quello di Felipe Anderson, arrivato con Dimarco fermo a terra. Dopo la rissa scattata in campo, secondo quella che è la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, negli spogliatoi c'è stato uno scambio di battute tra Samir Handanovic e Maurizio Sarri. "Perché non vi siete fermati?" chiede il portiere. "Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?" risponde l’allenatore. "Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?" replica ancora Handanovic.