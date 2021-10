Appena una presenza in Serie A, poco più di un minuto nel finale del derby vinto contro il Torino. Kaio Jorge lavora per guadagnare fiducia e spazio nella Juventus di Massimiliano Allegri e, mentre i suoi compagni di squadra erano a San Pietroburgo per la gara di Champions League contro lo Zenit (lui è fuori dalla lista), ha iniziato a far vedere i suoi colpi nell'Under 23. Il brasiliano, infatti, è sceso in campo proprio con la formazione allenata da Lamberto Zauli, che partecipa al girone A di Serie C e che nel turno infrasettimanale ha affrontato l'Albinoleffe pareggiando 2-2. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, la Juventus ha trovato l'1-1 a inizio secondo tempo proprio con un gol di Kaio Jorge, bravo a controllare un tiro di Pecorino e a battere il portiere Rossi con freddezza. Lo stesso Pecorino, poi, ha successivamente segnato il gol del 2-2 dopo il secondo vantaggio dell'Albinoleffe. Kaio Jorge, tra l'altro, nel corso del primo tempo ha anche sbagliato un calcio di rigore e nella ripresa si è fatto ammonire. Una gara movimentata per il brasiliano classe 2002, che comunque ha dimostrato personalità e leadership nel corso dei 90 minuti in cui è stato in campo.