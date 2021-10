Serie A, il programma delle partite di oggi

Il nono turno del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre gare. Riflettori puntati sul Milan di Stefano Pioli, impegnato in casa del Bologna e in diretta su Sky Sport. Il programma completo di giornata

Dopo i due anticipi del venerdì, Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia, la nona giornata di Serie A prosegue con tre gare in programma oggi, sabato 23 ottobre. Si parte alle ore 15, con la sfida tra la Salernitana e l’Empoli all’Arechi. Alle 18:00, si affronteranno il Sassuolo di Dionisi e il Venezia di Zanetti. Alle 20:45, infine, l'anticipo del sabato sera vedrà il Milan far visita al Dall’Ara di Bologna. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal ko in Champions League contro il Porto, vanno a caccia del nono risultato utile consecutivo in campionato.