1/13

Assist, autogol e gol: Ibrahimovic non si è voluto far mancare nulla nella partita che segnava il suo ritorno in campo dal primo minuto e che l'ha visto diventare il quarto più anziano di sempre ad aver segnato una rete in A e il secondo di sempre, oltre a Francesco Totti, ad aver fornito un assist dopo i 40 anni. Ma nella storia recente della nostra Serie A, non è l'unico ad aver realizzato questa particolare tripletta. Vediamo quali sono gli altri 4 casi dal 2004/05 (stagione in cui Opta, che ci fornisce i dati, ha cominciato a registrare anche gli assist)

I marcatori più anziani della Serie A