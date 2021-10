Probabili formazioni di Inter-Juventus

Inzaghi con il dubbio Calhanoglu, non in perfette condizioni fisiche: il turco dovrebbe farcela a partire dal primo minuto, ma resiste il ballottaggio con Vidal. In difesa torna Bastoni al posto di Dimarco. Allegri sceglie il 3-5-2 con Danilo, De Ligt e Chiellini in difesa: panchina per Bonucci. Davanti Chiesa e Morata. Fischio d'inizio alle ore 20.45 a San Siro

LE PROBABILI FORMAZIONI