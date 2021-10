Probabili formazioni di Roma-Napoli

La probabile formazione della Roma

Dopo la sfuriata in conferenza stampa, Josè Mourinho ha confermato che contro il Napoli scenderanno in campo gli stessi undici visti contro la Juventus. La cosiddetta formazione "principale", come lui stesso l'ha definita dopo la gara di Conference League contro il Bodo Glimt. Recuperato dunque Zaniolo, dopo il problema al ginocchio sinistro riportato nel match con la Juve, e ci sarà lui in campo dal primo minuto e non Carles Perez. Stringe i denti Karsdorp, anche lui non al meglio ma regolarmente in campo sulla fascia destra. Per il resto Cristante e Veretout a centrocampo, Pellegrini e Mkhitaryan a completare il terzetto alle spalle di Abraham.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho