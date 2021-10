Serie A, il calendario del prossimo turno

Nemmeno il tempo di mettere in archivio la nona giornata che lo spettacolo della Serie A torna nuovamente protagonista. Tra martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre va in scena infatti la decima giornata di campionato: un turno infrasettimanale tutto da seguire, dove come sempre non mancheranno gol, emozioni e risultati a sorpresa. Tre le gare in programma martedì, con il derby ligure tra Spezia e Genoa che inaugurerà il decimo turno; alle 18.30 anche Venezia-Salernitana, mentre la sera toccherà al Milan di Pioli sfidare il Torino. Mercoledì alle 18.30 si giocano Juve-Sassuolo, Samp-Atalanta e Udinese-Verona, mentre alle 20.45 spazio a Empoli-Inter, Cagliari-Roma e Lazio-Fiorentina. A chiudere la decima giornata di Serie A sarà il posticipo del giovedì sera tra Napoli e Bologna.