L'attaccante rossoblù in esclusiva a Sky Sport: "Sto bene mentalmente e fisicamente, con lo Spezia in estate c'è stato qualcosa ma ora voglio segnare e vincere perché questa gara è troppo importante per noi". Sulla Nazionale: "Io ci ho sempre creduto"

"Mi sento bene fisicamente e mentalmente, sono molto contento. Adesso ci attende una partita difficile ma daremo il massimo per ottenere i tre punti". Esordisce così, ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Genoa Mattia Destro, sei gol in sei partite in questa Serie A. Dalla sfida di campionato agli intrecci di mercato proprio con lo Spezia (Spezia-Genoa in diretta martedì dalle 18.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) fino all’obiettivo Nazionale, Destro ha affrontato diversi temi nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport.