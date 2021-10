Spezia-Genoa, le probabili formazioni

Tornano in campo, nel martedì di campionato che apre il turno infrasettimanale, le due squadre sconfitte venerdì scorso negli anticipi della nona giornata. Le formazioni di Ballardini e Thiago Motta, rispettivamente reduci dai ko con Toro e Samp, cercano riscatto in questo derby ligure. La classifica offre un motivo in più per non perdersi la sfida, trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Lo Spezia ha 7 punti in classifica, il Genoa 6. Calcio d'inizio alle 18.30, match visibile anche in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara e commento di Nando Orsi, a bordocampo i nostri inviati Marco Nosotti e Vanessa Leonardi.