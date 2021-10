Venezia-Salernitana, le probabili formazioni

Scontro salvezza al Penzo, dove Venezia e Salernitana apriranno il decimo turno di Serie A in contemporanea con Spezia-Genoa. Zanetti ritrova Aramu e va verso lo schieramento di un 4-3-3 con Herny e Okereke nel tridente. Colantuono stravolge il suo undici titolare: molti cambi in vista rispetto al match contro l'Empoli. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti pesanti

In contemporanea con Spezia-Genoa, stasera alle 18:30 al Penzo si affrontano Venezia e Salernitana. Le due squadre, entrambe neopromosse, non si sfidavano in Serie A dalla stagione '98/'99. I ragazzi di Zanetti arrivano dalla sconfitta esterna subita al Mapei Stadium contro il Sassuolo, così come la formazione di Colantuono, reduce dal ko interno contro l'Empoli. Entrambe le squadre quindi andranno alla ricerca di punti pesanti che a fine stagione potrebbero fare la differenza, perché Venezia-Salernitana va considerata a tutti gli effetti uno scontro salvezza.