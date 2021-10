Empoli-Inter, dove vedere la partita in tv

Ritrovare la vittoria. È l'obiettivo dell'Inter che nel turno infrasettimanale farà visita all'Empoli, reduce dalla vittoria per 4-2 in casa della Salernitana. Un successo che ai nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, manca dal 2 ottobre visto che nelle ultime due uscite hanno raccolto soltanto un punto, vista la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro la Juventus. L'Inter, tuttavia, vanta una tradizione positiva in casa dell'Empoli che al Castellani, quest'anno, ha raccolto appena tre punti in cinque match. Il bilancio nei tredici precedenti in Toscana è di 8 vittorie per i nerazzurri, 3 pareggi e 2 vittorie dei toscani, l'ultima delle quali risale al 30 aprile 2006 (1-0, autogol di Materazzi al 90° minuto).