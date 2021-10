Serie A, il programma delle partite di oggi

Il turno infrasettimanale di Serie A prosegue questo mercoledì con altre sei partite. Scenderanno in campo la Juventus, la Roma, l'Atalanta, la Lazio e l'Inter, ospite dell'Empoli di Andreazzoli (partite visibile in diretta su Sky). Il programma completo di giornata

Dopo gli anticipi del martedì, il programma della decima giornata infrasettimanale di Serie A prosegue questo mercoledì. Si parte alle 18:30 con tre sfide: all'Allianz Stadium, la Juventus affronterà il Sassuolo di Dionisi. In contemporanea l'Atalanta sarà ospite della Sampdoria a Marassi, mentre il sorprendente Hellas Verona di Tudor giocherà a Udine contro l'Udinese. Altre tre partite sono invece in programma alle 20:45: la Roma di Mourinho giocherà in Sardegna contro il Cagliari, la Lazio di Sarri ospiterà la Fiorentina di Italiano, mentre l'Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla trasferta di Empoli (partita visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K).