Qualche rotazione in vista dei prossimi impegni per Inzaghi, che al Castellani potrebbe concedere un turno di riposo a Dzeko e Barella: decisione che prenderà nella rifinitura. Davanti è pronto Sanchez, Vidal si gioca una maglia con Vecino. Tre ballottaggi per Andreazzoli che cerca la seconda vittoria di fila. Empoli-Inter è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD

L’agenda riserva Udinese, Sheriff Tiraspol e Milan prima della sosta, ma nel calendario dell’Inter c’è subito la trasferta al Castellani. Match da non sbagliare per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio imposto dalla Juventus e provvisoriamente a -10 dal Milan capolista. Ecco perché servono i tre punti ad Empoli, squadra allergica ai pareggi (4 successi e 5 ko) che nel weekend ha sbancato Salerno portandosi nella prima metà della classifica. Se la squadra di Andreazzoli ha fatto punti in casa solo contro il Bologna, i nerazzurri affrontano un match esterno dopo aver perso l’ultimo contro la Lazio. Ci saranno rotazioni per l’Inter vista la portata degli impegni nei prossimi 10 giorni, ma non mancano le insidie. Empoli-Inter è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD.