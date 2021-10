Rebic ancora a parte: verso il forfait per Roma

Nove vittorie in 10 partite di campionato, ben 28 punti totalizzati e primo posto in classifica. Il Milan si gode il suo magic momenti in Serie A, rinnovato anche grazie al successo ottenuto a San Siro contro il Torino. Prima della sosta, però, i rossoneri sono attesi da due esami importanti, con Roma e Inter, con in mezzo l'impegno in Champions League contro il Porto. Pioli sorride per i recuperi dopo il Covid di Theo Hernandez e Brahim Diaz, ma per la sfida dell'Olimpico dovrebbe rinunciare nuovamente ad Ante Rebic. L'attaccante croato si è nuovamente allenato a parte, svolgendo cure e lavoro fisioterapico. Il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le gare contro Bologna e Torino non è stato ancora smaltito del tutto, per questo al momento è improbabile un suo inserimento nella lista dei convocati per la gara di Roma.