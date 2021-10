Leonardo Spinazzola si avvicina al rientro in campo. Nella giornata di venerdì il terzino della Roma , infortunato al tendine d'Achille a inizio luglio nella partita tra Italia e Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020, è stato visitato nel centro sportivo di Trigoria da Lasse Lempainen , il professore che lo ha operato a Turku, in Finlandia. L'esito del controllo di routine al quale Spinazzola è stato sottoposto, spiega l'Ansia, è positivo e il difensore potrebbe tornare tra i convocati di José Mourinho già tra fine novembre e i primi giorni di dicembre .

Quella voglia di rientro raccontata da Mancini

approfondimento

Gli italiani più preziosi secondo KPMG: 1° Chiesa

Le previsioni per il rientro in campo di Spinazzola inizialmente parlavano di dicembre, ma la voglia di tornare in campo dell'esterno classe 1993 è molto forte. Dopo la rottura del tendine d’Achille, Spinazzola è tornato ad allenarsi duramente per recuperare. La possibilità che l'esterno torni a disposizione prima del previsto era stata evidenziata due settimane fa anche dal suo compagno di squadra Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Roma aveva pubblicato un video in cui Spinazzola correva sul tapis roulant: "Vai Leo, stiamo tornando!", esclamava Mancini, ricambiato dal sorriso di Spinazzola.