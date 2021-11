Serie A, il calendario del prossimo turno

Tappa importante nella corsa verso lo scudetto: domenica alle ore 20.45, a San Siro va in scena il derby di Milano. Spettatore interessato sarà il Napoli, che poche ore prima (alle 18) ospiterà il Verona al Maradona. Potrà essere anche la giornata del riscatto per la Juventus, che sabato alle 18 affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium. Ecco il programma completo della 12^giornata

La corsa verso lo scudetto affronta in questo dodicesimo turno una fermata fondamentale. Il programma prevede il derby di Milano, Milan e Inter si affronteranno a San Siro domenica alle ore 20.45. Sarà l'ultimo atto di una giornata che si aprirà già al venerdì, con Empoli-Genoa alle 20.45. Spazio alla Juventus al sabato, chiamata alle ore 18 a riscattarsi contro la Fiorentina. Napoli in campo di domenica, in attesa di capire cosa accadra nel derby: alle ore 18, al Maradona arriva il Verona. Ecco il programma completo della 12^giornata di Serie A.