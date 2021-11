10/10 ©IPA/Fotogramma

MORATA: voto 4

Non c’è. Come la Juve di questi tempi. È lontano dalle stazioni dove passa il pallone, lontano dal gioco, e ovviamente dal gol. Della Juve che non segna, Morata è l’esponente più in vista. Utile solo per qualche sponda in periferia. Ma all’appuntamento al centro, dove si decidono le partite, lui non si presenta mai. LATITANTE