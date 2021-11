L'allenatore rossoblù ha risposto all'appello di Chantal, 32enne tifosa rossoblù non vedente che era alla ricerca di un accompagnatore per seguire la sua squadra del cuore: "Organizzo io il viaggio, sono felice di dare gioia e coraggio a chi soffre"

"Chi mi porta allo stadio? Ho scritto un piccolo appello su Facebook, ma non ho ancora trovato nessuno. Cerco una persona che possa portarmi da San Donato al Dall’Ara e ritorno". Nei giorni scorsi, Chantal - 32enne tifosa del Bologna non vedente e abitante a San Donato Milanese - aveva espresso sui social il desiderio di tornare al Dall'Ara a sostenere la sua squadra del cuore e conoscere Sinisa Mihajlovic lanciando un appello per trovare un accompagnatore dopo che quello che la ha portata per anni in auto dal Milanese sotto le Due Torri si è trasferito. Ora è arrivata la risposta dell’allenatore serbo nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Bologna: "Se lei vuole venire e incontrarmi le organizzo io il viaggio e tutto. Mi fa piacere, al di là che sia tifosa del Bologna. Adesso mi informo, lo organizzo io il viaggio: alla prossima partita o durante la sosta, viene qua e cui conosciamo senz'altro. Chantal è un bel nome, mi piace".