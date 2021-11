Serie A, il calendario del prossimo turno

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A tornerà con una 13^giornata davvero interessante: si partirà al sabato con Lazio-Juventus alle ore 18 e Fiorentina-Milan alle 20.45. Domenica che non sarà da meno, con il big match Inter-Napoli previsto alle 18. Si chiuderà con due partite al lunedì. Ecco il programma completo del prossimo turno

Dopo una settimana di astinenza per la sosta per le nazionali, la Serie A tornerà con uno tredicesimo turno ricchissimo di appuntamenti importanti. A partire sabato 20 novembre, con Lazio-Juventus alle 18 e Fiorentina-Milan alle 20.45. Aprirà la giornata alle ore 15 Atalanta-Spezia. Ma non è tutto, perchè domenica alle 18 sarà la volta di Inter-Napoli, mentre il posticipo serale vedrà la Roma di Mourinho sul campo del nuovo Genoa di Shevchenko. Il turno si concluderà con due partite al lunedì. Ecco il programma completo della prossima giornata.