PEDRO: voto 8



Un assist oltre al quarto gol in campionato. Avvio straordinario per il 34enne, messo fuori rosa da Mourinho, e poi di nuovo in corsa trasferendosi sull’altra sponda del Tevere. Un trasloco che gli ha riempito il serbatoio, visto che in partita, tra scatti, tagli, dribbling e recuperi, lo spagnolo non si ferma mai.

POSSEDUTO