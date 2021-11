Multa di 5mila euro per il Milan: alcuni tifosi rossoneri hanno lanciato oggetti verso il campo nel derby contro l'Inter. Sanzioni di 10mila euro per Verona e Salernitana. Tra gli squalificati per il prossimo turno, spiccano i nomi di Milenkovic e Martinez Quarta: difesa della Fiorentina in emergenza

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto 5mila euro di multa al Milan per il lancio di oggetti in campo effettuato da alcuni tifosi rossoneri nel corso del derby pareggiato domenica scorsa contro l'Inter. Quello rossonero non è però l'unico club sanzionato dopo la 12^ giornata di Serie A. Multe più salate, pari a 10mila euro per società, a carico di Verona e Salernitana . Nel caso dell'Hellas, la sanzione arriva per "avere la totalità dei suoi sostenutori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria " nel corso della partita contro il Napoli. Cori che " venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti a centrocampo ". La Salernitana è stata invece multata perché alcuni suoi tifosi hanno "nel corso della partita contro la Lazio, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni". Uno di questi "veniva lanciato, al 37' del primo tempo, in prossimità di uno steward".

Le altre decisioni

Ci sono anche dei giocatori squalificati dopo la 12esima giornata di campionato. Le squadre più colpite in tal senso sono Verona e Fiorentina, che perdono due giocatori a testa in vista del prossimo turno di campionato. Stop per Daniel Bessa e Nikola Kalinic dell'Hellas, entrambi espulsi per doppia ammonizione a Napoli. La Fiorentina non avrà invece a disposizione alla ripresa due difensori: si tratta di Nikola Milenkovic, espulso per doppia ammonizione contro la Juventus, e Lucas Martinez Quarta, arrivato al quinto giallo stagionale. Squalifica di un turno anche per Jean-Victor Makengo dell'Udinese, espulso per doppia ammonizione contro il Sassuolo, e Dimitrios Nikolaou dello Spezia, arrivato al quinto cartellino giallo di stagione. Va in diffida Rick Karsdorp della Roma.