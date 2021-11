Il presidente della Lazio stizzito: "Immobile ha giocato con la Salernitana e stava bene, poi non so cosa sia successo a Coverciano". La replica del prof. Ferretti: "E' arrivato con un dolore e la Lazio non ci ha informato. Con l'Italia non si è mai allenato"

A margine della presentazione dell’iniziativa ‘Tour dello Stadio Olimpico’, il presidente della Lazio Claudio Lotito prova a fare chiarezza sull’infortunio di Ciro Immobile, che nella giornata di martedì aveva lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano: "Purtroppo è accaduto, lo staff della federazione ha ritenuto che non potesse giocare ed è tornato indietro – ha spiegato Lotito -. Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire. Se fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato 90' e stava bene alla fine. Poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo. Immobile è tornato con un edema che non consente di valutare al momento l’entità del problema. Si deve riassorbire l’edema e poi verranno fatti gli esami. Io non so come si sia allenato a Coverciano, a parte o no si è comunque allenato. Potrebbe anche essere che non doveva allenarsi. Se attacco lo staff della nazionale? No, altrimenti l’avrei detto. Faccio solo la cronaca dei fatti. Quando faremo la risonanza valuteremo l’entità della situazione"