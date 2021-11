L'ex centrocampista a Sky Sport: "Juve? I momenti di difficoltà ci possono essere, soprattutto dopo nove anni di vittorie. Cristiano Ronaldo perdita a livello emotivo e tecnico in un momento delicato. Sarri alla Lazio ha un compito non semplice: non è mai facile portare un'idea di gioco diversa in una squadra abituata per tanti anni ad avere una certa identità". E sulla Nazionale: "Va sostenuta così come loro ci hanno fatto sognare durante gli Europei" SERIE A, LE NEWS VERSO LA 13^ GIORNATA Condividi

"Non è una partita da dentro o fuori per inseguire chi sta davanti, non va etichettata così". Claudio Marchisio presenta con queste parole da Torino, dove sono in corso le Atp Finals, Lazio-Juventus, anticipo del sabato alle 18 nel prossimo weekend di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri è quinta a 21 punti, quella di Massimiliano Allegri occupa il settimo posto alla pari con Fiorentina e Bologna a quota 18.

Marchisio: "Allegri non ha un lavoro semplice da fare" approfondimento Non solo il corto muso: i neologismi del calcio L'ex centrocampista si sofferma ai microfoni di Sky Sport sui primi tre mesi dell'Allegri 2.0 con la Juventus: "I momenti di difficoltà ci possono essere, soprattutto dopo nove anni di vittorie. La scelta di Max dopo due allenatori diversi in due anni credo sia andata soprattutto in quella direzione: puntare su un allenatore che conosce bene l'ambiente e lo zoccolo duro di questa squadra. Però non è mai un lavoro semplice - sottolinea - oltre allo zoccolo duro, Allegri ha trovato giocatori che non ha mai allenato o che magari in tre anni sono cambiati". Marchisio si concentra anche sull'addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato: "Parliamo di un campione assoluto che qualcuno ha definito un problema ma che faceva tantissimi gol all'anno. Si tratta di una perdita a livello emotivo e tecnico, un'assenza pesantissima in un momento delicato".

"Sarri-Juve, qualcosa non ha funzionato" leggi anche Lazio, Immobile out contro la Juventus Maurizio Sarri sfiderà per la prima volta da ex la Juventus: "Lui e la Juve non si sono trovati - spiega Marchisio - lo si è visto nei rapporti e nel contesto dell'idea di gioco di Sarri rispetto ai calciatori che c'erano. Poi quell'anno è arrivato comunque uno scudetto e non è roba da poco: vincere non è mai semplice, continuare a farlo nemmeno". Ora Sarri è alla Lazio. "Anche lì in avvio ha avuto qualche problema ma la squadra arrivava da un ciclo lungo, quello di Simone Inzaghi, e non è mai facile portare un'idea di gioco diversa in una realtà abituata per tanti anni ad avere una certa identità". Secondo Marchisio Lazio-Juve non sarà però Sarri contro Allegri: "In realtà è un big match e bisogna viverlo nel presente, dopo la sosta delle nazionali, dove qualcuno arriverà da strascichi positivi e qualcun altro da strascichi negativi".