CORTO MUSO (2021) - Te ne intendi di ippica? Chiese Max Allegri in una conferenza stampa diventata cult. L'Allegri filosofia per cui, per trionfare, serve solo essere primi: "Nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti, non serve vincere di cento. Fotografia. Corto muso. Semplice". Uno dei neologismi 2021 della Treccani: "Nelle gare ippiche su pista - si legge - minimo distacco, corrispondente al muso del cavallo, con cui si può battere il concorrente che segue. In altri sport, come nel calcio, vittoria ottenuta col minimo distacco necessario".

ANCHE IL CORTO MUSO TRA I NEOLOGISMI