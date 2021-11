Affaticamento muscolare al polpaccio sinistro infortunato in nazionale, l'argentino fuori dai convocati per la sfida alla Lazio. non partono per Roma nemmeno Chiellini, De Sciglio, Ramsey e Bernardeschi

Paulo Dybala non ci sarà contro la Lazio. Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, in casa Juventus si è deciso di non rischiare l’argentino che non è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida di campionato dell’Olimpico contro la Lazio in programma sabato alle 18. Esclusione a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro, infortunato in nazionale durante il match vinto contro l’Uruguay. Oltre all’attaccante argentino, Max Allegri dovrà fare a meno anche di Chiellini, De Sciglio, Ramsey e Bernardeschi, tutti infortunati.