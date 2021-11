Fiorentina-Milan, dove vedere la partita in tv

Dopo la pausa per le nazionali, il Milan di Pioli è subito chiamato a giocare una partita insidiosa. I rossoneri, in testa al campionato a parità di punti col Napoli, saranno ospiti della Fiorentina, che con Italiano sembra avere ritrovato bel gioco e divertimento. Nei viola (che contro le prime otto del campionato hanno raccolto punti solo contro l'Atalanta) peseranno le assenze in difesa: l'unico difensore centrale disponibile è infatti Igor. Il Milan di Pioli (che torna in uno stadio per lui speciale) si dovrebbe affidare a Giroud in attacco, supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic. Per i rossoneri, ancora imbattuti in campionato, l'imperativo è uno solo: evitare passi falsi per non concedere al Napoli possibilità di farsi staccare, e tenere a distanza l'Inter. Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45: il match sarà trasmesso in diretta su Sky.