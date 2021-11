L'allenatore nerazzurro dopo il 5-2 allo Spezia: "Abbiamo giocato una gara giusta anche in vista della Champions. Felice che chi entra dalla panchina sia sempre più determinante e per i tanti rientri. Inter-Napoli e Lazio-Juve? Spero in due pari"

Cinque gol, tre punti e una buona dose di soddisfazione per Gian Piero Gasperini dopo il successo per 5-2 della sua Atalanta contro lo Spezia nella gara che ha aperto la 13^ giornata di campionato: "Pasalic sta attraversando un momento di grande forma, è sempre più decisivo sia negli assist che nei gol. Oggi ha fatto una rete e ne ha sfiorato un’altra. Bene anche Malinovskyi e Muriel che sono entrati a gara in corso, la squadra sta crescendo anche dalla panchina, chi entra è determinante" , le parole dell’allenatore nerazzurro. "La gara non era facile, ed era iniziata con delle difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il ritmo e concesso il possesso palla allo Spezia, squadra che ha idee e sa giocare a calcio. Noi abbiamo giocato una buona gara, dopo la sosta per le nazionali qualcuno era un po’ affaticato ma ci sta, abbiamo fatto una partita giusta anche in vista della Champions" , ha proseguito Gasperini.

"Rientri importanti. Scontri diretti delle altre? Spero in un pari"

Uno degli aspetti più importanti, al di là del risultato, sono i rientri di alcuni giocatori: "Sì, soprattutto in difesa, dove abbiamo avuto tante defezioni. Rientravano Toloi e Djimsiti ma anche Pessina che per noi è un acquisto importante. Il valore di Muriel è arcinoto. Siamo in un buon momento, ci attende una striscia di gare tra campionato e Champions molto impegnativa però ci arriviamo bene", ha ammesso Gasperini. Che in vista delle sfide tra Lazio-Juve e Inter-Napoli spera in un due pareggi: "Quando ci sono gli scontri diretti si spera sempre un pareggio per guadagnare su tutti però il campionato è lunghissimo e siamo in una fase dove dobbiamo guardare solo a noi stessi. Per una settimana almeno siamo ancora in zona Champions", ha concluso.