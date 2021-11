Il Napoli fa visita all'Inter per la 13^ giornata di Serie A. Per l'allenatore Luciano Spalletti sarà l'occasione di ritrovare San Siro e la squadra che ha guidato per due stagioni: la sua ultima panchina nerazzurra risale al 26 maggio 2019, sfida decisiva vinta contro l'Empoli per l'ingresso in Champions. Domenica si troverà di fronte una formazione quasi completamente diversa rispetto all'11 titolare che scese in campo quella sera: ricordate i protagonisti di allora?

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI