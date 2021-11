Elseid Hysaj dovrà pagare una multa di 40mila euro al Napoli. È questa la decisione del Collegio Arbitrale, che ha disposto la sanzione nei confronti del terzino destro albanese. I fatti risalgono a poco più di due anni fa, quando l'attuale terzino destro della Lazio, che ai tempi vestiva la maglia azzurra, violò le direttive della società che aveva imposto il ritiro in vista di Napoli-Salisburgo del 5 novembre 2019. Al termine del match alcuni giocatori, tra i quali Hysaj, lasciarono lo spogliatoio e raggiunsero le rispettive e non la sede del ritiro. A distanza di due anni è arrivata la punizione per il tesserato, ma anche altri calciatori potrebbero ricevere lo stesso provvedimento.