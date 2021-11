L'allenatore azzurro dopo il ko in Russia: "Abbiamo preso subito gol, loro hanno potuto giocare in contropiede e abbiamo avuto difficoltà nel trovare spazi per concludere". E sul mancato saluto finale con Rui Vitoria: "Troppo facile stringere la mano alla fine in caso di vittoria" SPARTAK MOSCA-NAPOLI 2-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Lo Spartak Mosca si conferma la bestia nera in Europa League del Napoli. Dopo il ko dell'andata al Maradona, per gli azzurri è arrivata una sconfitta anche in Russia che rende più difficile il cammino nella competizione. Un risultato maturato al termine di una partita dal doppio volto per il Napoli che ha giocato meglio nel secondo tempo, come spiegato da Luciano Spalletti: "Ho detto che contro l'Inter, nella fase centrale della partita, abbiamo perso un po' troppi palloni e fatto scelte timide - spiega l'allenatore - Stasera la palla l'abbiamo giocata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi, ma l'intenzione era corretta. Abbiamo preso subito gol a inizio partita e ci ha creato un po' di difficoltà. Nel secondo tempo l'abbiamo gestita bene, ma era tardi. Non siamo riusciti a dare la zampata, nonostante di occasioni ne abbiamo avute. Ho fatto giocare una squadra molto offensiva, pensavo si potesse gestire la palla da subito. Nello sviluppo abbiamo preso gol, loro hanno potuto giocare in contropiede e abbiamo avuto difficoltà a trovare spazio per concludere".

La mancata stretta di mano con Rui Vitoria: "Non mi ha salutato all'inizio" leggi anche Il Napoli cade a Mosca: vince lo Spartak 2-1 A far discutere, però, è la coda polemica dopo il fischio finale. Spalletti, infatti, ha rifiutato la stretta di mano dell'allenatore dello Spartak Mosca, Rui Vitoria: "Lui non venuto a salutarmi all'inizio - spiega Spalletti - Si saluta all'inizio, non alla fine perché hai vinto. Lui dice che all'inizio non c'ero. Dopo un minuto sono arrivato, siamo a dieci metri e può venire a darmi la mano. Troppo facile salutare alla fine perché hai vinto la partita, si saluta all'inizio dando il benvenuto".